СОСНОВСКИЙ: «Хижняк вернулся к тренировкам на сборах в Конча-Заспе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк и Дмитрий Сосновский

Мужская сборная Украины по боксу 30 апреля в Конча-Заспе завершила предпоследний этап подготовки к всемирному отборочному турниру в Таиланде, где вскоре определятся обладатели последних пропусков на Олимпийские игры 2024 в Париже.

Главный тренер мужской сборной Украины Дмитрий Сосновский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, остался ли он доволен своими подопечными:

«Ребята отработали на совесть. На сборах в Конча-Заспе было 26 боксеров, и не только первые и вторые номера в олимпийских весовых категориях. Готовились все сильнейшие. Сосредоточились на специальной и общефизической подготовке. А уже на заключительном этапе отбора, который начнется 5 мая в Таиланде, основное внимание будет уделяться усовершенствованию технико-тактических навыков.

После травмы руки свой первый этап подготовки в составе сборной Украины провел наш наиболее титулованный боксер – Александр Хижняк, единственный из украинцев, кто уже завоевал олимпийскую лицензию. Это произошло в прошлом году на Европейских играх 2023 в Польше. А в Конча-Заспе Александр совмещал индивидуальные занятия под руководством своего отца с работой на снарядах, в парах, где отрабатывались комбинации.

Все на тренировках были дисциплинированными и требовательными к себе, чувствовалось, что в сборной отличный микроклимат».

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