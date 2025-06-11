Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на жалобы команды Даниеля Дюбуа по поводу спорного удара в первом поединке.

«Нет, их слова меня нисколько не задевают, потому что это трешток, просто мусор. Я на такое не реагирую, оно не имеет никакого значения. Это был грязный удар, к тому же это было в прошлом, а мы живем настоящим», – сказал Усик.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua