Уитли: Важно добиться, чтобы новинки сработали и в Канаде

В Sauber готовятся к Гран При Канады, надеясь развить успех, достигнутый на предыдущем этапе, когда Нико Хюлкенберг занял 5-е место. Это лучший результат швейцарской команды в сезоне, и его достижению способствовала работа по модернизации шасси C45.

Джонатан Уитли, руководитель команды: «Мы направляемся в Монреаль с уверенным настроем и с ценной информацией о работе нашей машины, полученной в дни этапа в Барселоне.

Эти данные подтверждают, что изменения, внесённые в конструкцию машины, позволили повысить нашу конкурентоспособность, но при этом важно сохранять собранность и по максимуму использовать каждую возможность заработать очки.

Канадская трасса предъявляет свои уникальные требования, и мы должны добиться, чтобы новинки, представленные в Барселоне, работали и в Монреале, поэтому нам предстоит быстро адаптироваться и не отставать от соперников.

Сейчас всё внимание надо уделять тому, чтобы достигнутые улучшения позволили показать высокий результат и на канадском этапе сезона, поэтому мы должны действовать чётко и продолжать прогрессировать».

Нико Хюлкенберг: «В Барселоне мы сделали шаг в верном направлении. Машина работала явно лучше, команда проявила слаженный подход и достигла результата, ради которого было затрачено столько усилий.

Такие итоги уик-энда повышают боевой настрой и придают всем, кто работает в боксах на трассе и на базе в Хинвиле, дополнительную энергию. Разумеется, мы понимаем, что нам предстоит отыграть отставание, но мы делаем важные шаги вперёд, и это обнадёживает.

Задачи на предстоящий уик-энд состоят в том, чтобы продолжать стабильно работать, с самого начала всё делать правильно и стремиться повышать уровень конкурентоспособности. Если это у нас получится, мы сможем бороться за хорошие результаты в средней группе команд».

Габриэль Бортолето: «Я в предвкушении гонки в Монреале, где предстоит познакомиться с новым для меня автодромом. В перерыве между гонками я занимался на симуляторе, чтобы лучше понять предел возможностей на канадской трассе.

Мы вернулись из Барселоны, собрав обнадёживающую информацию о работе технических новинок и их потенциале. Судя по результатам, мы уже ближе к тому уровню, на каком хотим быть, хотя на этом пути предстоит сделать ещё ряд шагов.

В том числе и я должен прибавить: вижу хорошие результаты Нико, и мне ещё сильнее хочется добиться успеха. С нетерпением жду начала очередного гоночного уик-энда – как всегда, важнее всего сохранять собранность и адаптироваться к любым обстоятельствам, которые могут сложиться, и максимально эффективно использовать любую возможность».

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