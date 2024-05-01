Василий ЛОМАЧЕНКО: «Никогда не забуду ограбления в бою с Хейни»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) вспомнил, как его «ограбили» судьи в бою за абсолютное чемпионство в легком весе против Девина Хейни (31-1, 15 KO).

«Я никогда не забуду это ограбление в боксе. Я не понимаю. Как это? Ты можешь быть лучшим, но судьи с тобой не соглашаются. Но это уже другая история. Сейчас это уже просто история, моя история.

После боя я сказал, что буду спать очень-очень хорошо, потому что я понимаю, я знаю, что выиграл этот поединок», – сказал Ломаченко.

Отметим, что в мае прошлого года Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей в Лас-Вегасе (115-113, 116-112, 115-113).

sport.ua