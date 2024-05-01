Сергей ДАНЫЛИВ: «На сборе в Конче-Заспе обошлось без травм»

highsport.if.ua. Сергей Данылив

Женская сборная Украины по боксу завершила в Конча-Заспе предпоследний этап подготовки к всемирному отборочному турниру в Таиланде, где определятся обладатели последних пропусков на Олимпийские игры в Париже.

Главный тренер женской сборной Украины Сергей Данылив эксклюзивно для Sport.ua рассказал на чем было сосредоточено внимание на апрельском сборе в Конча-Заспе:

«Конечно, заточены были исключительно на олимпийские весовые категории. Поэтому и пригласили для совместных тренировок не только 1 и 2 номеров сборной, но и бронзовых призеров последнего чемпионата Украины. Это полезно было всем, ведь при работе в парах желательно, чтобы было широкое представительство стилей. Также важно было заложить прочный фундамент общефизической подготовки, чтобы уже на заключительном этапе, который начнется 6 мая в Таиланде сосредоточиться, как на совершенствовании технико-тактических навыков, так и работе над скоростью.

Не имею претензий к тому, как подопечные выполняли свои обязанности. Во время тренировочного процесса старались учесть каждую мелочь. Радует, что на сборе в Конча-Заспе обошлось без травм и простудных заболеваний подопечных. Поэтому и удалось выполнить все из запланированного».

Ранее тренер мужской сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский рассказал о подготовке подопечных.

sport.ua