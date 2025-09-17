Кроуфорд назвал фаворита боя Пола и Дэвиса

Абсолютный чемпион мира во второй средней весовой категории Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) высказал мнение о предстоящем поединке между блогером-боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО) и чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 КО). По словам Кроуфорда, именно Пол имеет больше шансов на победу. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Американский чемпион считает, что разница в габаритах сыграет решающую роль. «Джейк слишком большой для Танка. Дэвис талантлив, взрывной, умеет сильно бить, но Джейк габаритнее. Думаю, что Пол победит. Если он попадет одним хорошим ударом — все закончится. К тому же он не такой медленный, как многие думают, и умеет бить», — цитирует Кроуфорда The Ring.

Напомним, бой Джейка Пола и Джервонты Дэвиса пройдет 14 ноября в Атланте (штат Джорджия). Поединок будет транслировать стриминговый сервис Netflix.

У Дэвиса за плечами 30 побед и одна ничья. Его последний бой против Ламонта Роуча завершился ничейным результатом. Реванш был запланирован на август в Лас-Вегасе, но его перенесли на неопределенный срок. В СМИ также появлялась информация о том, что боксер может завершить карьеру.

Джейк Пол в своем последнем поединке одержал победу над бывшим чемпионом мира Хулио Сезаром Чавесом-младшим (54-7-1, 34 КО). Бой длился все 10 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Пола.

