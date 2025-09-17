«Кривбасс» получит техпоражение в Кубке Украины

Футбольный клуб «Кривбасс» официально извинился перед болельщиками за ошибку с количеством легионеров в матче 1/16 финала Кубка Украины против «Чернигова». Несмотря на победу на поле, команда, скорее всего, получит техническое поражение. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

На 69-й минуте встречи тренерский штаб «Кривбасса» провёл двойную замену: Микитишина сменил Задерака, а Парако уступил место Шевченко. В результате на поле оказалось сразу восемь легионеров и только три украинских игрока, что нарушает Регламент соревнований.

«К сожалению, это была критическая коммуникационная ошибка во время напряженной выездной игры», — говорится в заявлении клуба. Руководство подчеркнуло, что «Кривбасс» признаёт вину и разделяет ответственность всей командой: «Мы невероятно расстроены этой ситуацией. Приносим искренние извинения всем болельщикам».

Клуб также отметил, что поражение, полученное не по спортивному принципу, не сломает коллектив: «Да, это человеческий фактор, но „Кривбасс“ — это команда. Мы всегда вместе отвечаем за результат. Это сделает нас только сильнее».

Что дальше

Теперь решение о техническом поражении для «Кривбасса» остаётся за дисциплинарными органами. В случае подтверждения клуб завершит участие в Кубке Украины на стадии 1/16 финала, несмотря на победу в матче против «Чернигова».

