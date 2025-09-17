Калдаш-да-Раинья. Снигур разгромила “нейтральную” соперницу во втором круге

Дарья Снигур вышла в четвертьфинал на турнире WTA 125 в Португалии



Калдаш-да-Раинья, Португалия • 15-21 сентября • хард • $115,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Украинская теннисистка, посеянная на соревнованиях под четвертым номером, уверенно обыграла Кристину Дмитрук со счетом 6:1, 6:1.

Снигур во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира WTA 125. В этом сезоне она дошла до этой стадии в Варшаве.

Следующей соперницей Дарьи будет Габриэла Кнутсон (Чехия), которую она обыграла в первом круге соревнований в столице Польши.



