Мадрид. Молчанов и Смит уступили седьмым сеяным в стартовом матче

Украинско-австралийский дуэт завершил выступление на «Мастерсе» в Испании

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Денис Молчанов/Джон-Патрик Смит (Украина/Австралия, Alt) — Уго Нис/Ян Зелиньски (Монако/Польша, 7) 3:6, 4:6

Молчанов и Смит провели первый совместный турнир. Теннисисты попали в парную сетку из альтернативного списка после отказа от участия американцев Тэйлора Фритца и Бена Шелтона.

Также отметим, что украинец впервые сыграл на турнире ATP Masters 1000.

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