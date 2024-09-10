В McLaren ищут возможности помочь Ландо Норрису

В McLaren готовы скорректировать определённые подходы к гоночным уик-эндам, чтобы как-то повысить шансы Ландо Норриса в споре за титул с Максом Ферстаппеном.

В Монце Ландо стартовал с поула, однако занял в гонке 3-е место, финишировав позади Шарля Леклера и Оскара Пиастри, своего напарника, который отобрал у него несколько очков. О том, при каких обстоятельствах это произошло, мы рассказывали, но Андреа Стелла считает, что кроме командной тактики, могут быть и другие способы помочь Норрису.

«Математически условия для борьбы за титул остаются у обоих гонщиков, но Ландо, разумеется, занимает наиболее благоприятное положение, поскольку у него больше очков, – цитирует руководителя команды McLaren издание Racer. – Мы боремся с Максом Ферстаппеном и если хотим поддержать одного из наших гонщиков, то, безусловно, должны выбрать того, кто находится в лучшем положении.

Но при этом, по-моему, Ландо и сам неплохо справляется. Он завоевал поул в Зандфорте, поул в Монце… Если на то пошло, то в случае с Ландо мы должны поработать над некоторыми гоночными нюансами; это может помочь и ему, и нам, чтобы он мог более эффективно реализовать поул-позиции.

Вместе с ним анализируя события на первом круге Гран При Италии, мы, вероятно, выявим ряд моментов, которые стоит улучшить».

Ферстаппен в Монце финишировал только шестым, после чего заявил, что теперь выиграть чемпионат в обоих зачётах становится для Red Bull Racing нереалистичной задачей, учитывая текущую форму команды. Стелла согласен как минимум с тем, что McLaren в этой ситуации необходимо в полной мере воспользоваться трудностями соперников.

«Макс хорош не только на трассе – излагает он тоже неплохо! – отметил Андреа. – Конечно, он понимает, что с машиной, которую он пилотирует, связаны определённые сложности, но мы должны более эффективно использовать эту возможность, ведь Red Bull, похоже, уже не может, как было раньше, регулярно бороться за подиумы.

Безусловно, мы должны всё детально проанализировать – и всю гонку в Монце, и то, что произошло на первом круге, поскольку подобные ситуации, когда два машины McLaren будут стартовать из первого ряда, могут повторяться и в будущем. При этом мы должны определиться с тем, что будет лучше всего и для команды, и для Ландо».

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