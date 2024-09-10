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Футбол

Вдова Годро сообщила на похоронах, что беременна третьим ребенком

Вдова Годро сообщила на похоронах, что беременна третьим ребенком

Джонни Годро. Фото Global Look Press

Мередит Годро, вдова форварда «Коламбуса» Джонни Годро, во время похорон хоккеиста сообщила, что находится на девятой неделе беременности.

«На самом деле у нас семья из пяти человек. Я на девятой неделе беременности, у меня третий ребенок. Это стало полной неожиданностью, но, опять же, Джонни сиял и был очень рад», — сказала Годро.

Она рассказала, как на это отреагировал Джонни Годро.

«Его реакцией было то, что он сразу же поцеловал меня и обнял, хотя я была за рулем. После того, как первоначальное волнение улеглось, каждый раз, когда он смотрел на меня, он просто говорил: «Ты чокнутая, ты это знаешь?» — сказала она.

Мэделин Годро, вдова младшего брата Джонни Мэттью Годро, также сообщила, что беременна и ждет первенца.

«Последнюю неделю у меня было такое чувство, будто я попала в кошмар, от которого не могу проснуться», — сказала Мэделин Годро на похоронной церемонии.

Вдова Годро сообщила на похоронах, что беременна третьим ребенком

Скромный человек с добрым сердцем. Погиб Джонни Хоккей

В пятницу, 30 августа, стало известно о том, что 31-летний хоккеист вместе с братом во время езды на велосипеде были сбиты насмерть автомобилем.

В минувшем сезоне Годро провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 60 (12+48) очков.

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