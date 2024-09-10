«Возможно, он завершит». Непобедимый супертяж – о реванше Усик – Тайсон

Getty Images/Global Images Ukraine. Агит Кабайел

Немецкий супертяжеловес Агит Кабайел рассказал, каким может быть финал реванша между украинцем Александром Усиком и Тайсоном Фьюри из Великобритании.

31-летний Кабайел считает, что Усик после боя вне зависимости от его исхода может завершить карьеру.

«Посмотрим, кто победит. Я думаю, что Фьюри может одержать победу. Я вижу, что Тайсон очень хорошо тренируется, он стал более сфокусированным, чем раньше. Но я думаю, что у Усика есть все. Он завоевал все титулы в первом тяжелом и супертяжелом весах. Чего еще хотеть? Возможно, после второго боя он завершит свою карьеру», – заявил Кабайел, в активе у которого 25 побед в 25 поединках.

Напомним, ранее Александр Усик заявил, что знает, как жить без денег, и дал совет, как этого избежать.

sport.ua