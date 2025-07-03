«Кривбасс» подписал хорвата Анте Бекавача

Криворожский футбольный клуб «Кривбасс» объявил о подписании 23-летнего хорватского футболиста Анте Бекавача. Игрок присоединился к команде на правах свободного агента, подписав контракт сроком на три года. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.
Бекавач ранее выступал за боснийский клуб «Посушье», где в прошлом сезоне провёл 21 матч и отдал 3 голевые передачи. Он был ключевым игроком основного состава команды. Контракт с «Посушьем» завершился 30 июня 2025 года.
Анте Бекавач является воспитанником хорватских клубов «Адріатик» и «Хайдук». Он может сыграть как на позиции левого защитника, так и в центре полузащиты, что делает его универсальным усилением для «Кривбасса».
В клубе отметили, что рассчитывают на быструю адаптацию футболиста и его вклад в результат команды уже в ближайших матчах.
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