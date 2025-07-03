Денис Ндукве может перейти в «Верес»

Ровенский футбольный клуб «Верес» заинтересован в подписании нападающего Дениса Ндукве, который в минувшем сезоне выступал за полтавскую «Ворсклу». Несмотря на вылет полтавчан из УПЛ, сам футболист, вероятно, останется в элите украинского футбола. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

По информации источников, «Верес» активно работает над усилением атаки в преддверии сезона 2025/26. Потенциальный переход Ндукве может стать одним из первых трансферов клуба после того, как капитан команды Руслан Степанюк расторг контракт и стал свободным агентом.

Сам Ндукве выступает в Украине с 2018 года. Он играл за «Металлист 1925» и «Полесье», а также провёл період в Чехии. В июле 2023 года он перешел в «Ворсклу» на правах свободного агента. За сезон форвард провёл 31 матч, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Полтавский клуб готов рассматривать предложения по трансферу игрока и не будет препятствовать его уходу. Рыночная стоимость Ндукве оценивается в 400 тысяч евро.

«Верес» нацелен на укрепление состава в атакующей линии, и Денис — один из тех, кто может принести результат уже в ближайших матчах», — отмечает источник, близкий к переговорам.

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