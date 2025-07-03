Сайнс не станет уходить в Red Bull при появлении вакансии

Карлос Сайнс продолжит выступать за Williams в следующем сезоне даже если в Red Bull Racing появится для него вакансия после возможного ухода Макса Ферстаппена. Об этом испанский гонщик рассказал на встрече с прессой в Сильверстоуне.

Карлос Сайнс: «Прежде всего все эти разговоры больше похожи на слухи. Я не знаю, насколько они соответствуют действительности.

В Williams знают, что я буду вместе с ними в ближайшие два года и больше, если позволит ситуация. Я верю в траекторию, которой сейчас придерживается наша команду, и я полностью уверен в своём выборе».

Комментируя прогресс команды в этом сезоне, Карлос сказал: «Для меня на первом месте всегда была скорость, и скорость у нас есть. Я вижу много хорошего в машине этого года, и если говорить откровенно, то мои ожидания относительного того, что Williams сможет добиться в 2025-м, уже превзойдены.

Я настаиваю, что если мы каждый уик-энд будем собирать вместе все составляющие, то мы с напарником будем занимать восьмое и девятое или седьмое и восьмое место в личном зачёте и отрываться от остальных. Однако мы пока не в состоянии так проводить каждый уик-энд, но я не переживаю, поскольку все сотрудники команды работают сообща над решением проблем. За прошедшие гонки у нас были подъёмы и спады, но я уверен в той траектории, которой следует команда».

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