Тренер БК Днепр Коваль: Нужно через игру влить новых игроков в командную химию

Днепряне ведут подготовку к квалификации Кубка Европы ФИБА

Главный тренер БК Днепр Владимир Коваль рассказал о первом месяце тренировочных сборов, а также о новичках команды.

«Ребята очень хорошо поработали и на стадионе, и в зале. Мы работали над физической подготовкой. Я очень доволен тем, как ребята работали, с каким настроением и как прошел этот отрезок подготовки. Это очень хорошо».

«Я доволен Си Джеем Уильямсоном. Очень доволен, он хорошо влился в коллектив, хорошо общается с командой и хорошо разбирается в схемах. Все-таки он год провел в украинском баскетболе, поэтому все очень хорошо».

«Иваном Дружелюбовым я тоже доволен, но он молодой парень с большими габаритами, с ним нужно работать и работать. Но он же справится с этим. Он с каждым днем все больше вливается в коллектив и в командную игру. И где-то уже понимает, что мы хотим от него на площадке и вообще наши схемы, и наши требования».

«Нам нужно подготовиться к квалификации Кубка Европы ФИБА. Мы должны награть схемы, над чем мы работали. Мы должны понимать, кто с кем, какие связи будут лучше. Потому что есть новые игроки и их нужно влить через игру, влить в командную химию. Подготовиться и получить хороший ответ от словацких команд, от польских. Мы должны видеть, чего нам не хватает перед тем, как играть Кубок Европы ФИБА».

Си Джей Уильямсон ранее выступал за БК Ровно, а 19-летний Иван Дружелюбов играл в Италии за Наполи Баскет.

Напомним, в сезоне-2024/25 Днепр во второй раз подряд выиграл национальную Суперлигу. Команда Владимира Коваля в трех матчах в финале обыграла Киев-Баскет (2:1).

Днепр сыграет в квалификации Кубка Европы ФИБА. Украинская команда в отборе встретится с румынской Короной Брашов. Ориентировочно, днепряне проведут «домашний» матч 24 сентября, ответная встреча в Румынии предварительно назначена на 1 октября.

Источник