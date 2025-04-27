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Футбол

Серия А. Наполи убегает от Интера, Аталанта подпускает Ювентус

Серия А. Наполи убегает от Интера, Аталанта подпускает Ювентус

    • Серия А. 34-й тур

    Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

    "Наполи" – "Торино" 2:0

    Голы: МакТоминей 7, 41

    "Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно (Рафа Марин 65), Оливера (Распадори 86), Политано, Лоботка (Гилмор 86), Ангисса (Биллинг 58), МакТоминей, Спинаццола, Лукаку (Симеоне 86)

    "Торино": Милинкович-Савич, Педерсен, Коко (Карамо 68), Марипан, Мазина (Валюкевич 85), Бираги (Лазаро 59), Тамез (Илич 46), Линетти (Влашич 59), Элмас, Касадеи, Адамс

    Предупреждения: Марипан 44, Илич 53, Лазаро 90+1

    Главный арбитр: Маурицио Мариани

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    Бергамо. "Гевисс Стадиум"

    "Аталанта" – "Лечче" 1:1

    Голы: Ретеги 69 (пен.) – Карлссон 29 (пен.)

    "Аталанта": Карнезекки, Коссуну (Руджери 59), Хиен, Джимсити, Белланова (Куадрадо 46), Эдерсон (Самарджич 80), Де Роон, Дзаппакоста, Пашалич (Де Кетеларе 64), Лукман, Ретеги (Мальдини 80)

    "Лечче": Фальконе, Жилбер, Гашпар, Баширотто, Галло, Кулибали, Пьерре (Рамадани 85), Каба, Пьеротти (Д. Вейга 76), Ребич (Бурнете 85), Карлссон (Хельгасон 70)

    Предупреждения: Дзаппакоста 78 – Галло 49

    Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

    www.ua-football.com

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