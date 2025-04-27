Форвард сборной Украины о старте на ЧМ: «Хорошо играли 65 минут»

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Форвард сборной Украины по хоккею Денис Бородай оценил поражение от Великобритании 3:4 по буллитам в первом матче чемпионата мира в Дивизионе 1A.

«Настраивались на этого соперника и, я считаю, хорошо играли 65 минут. Немного нам не хватило, но нет времени расстраиваться, впереди еще много матчей».

«Италия уже завтра днем? У нас была хорошая подготовка, поэтому нет причин для оправданий и жалоб на календарь», – сказал Бородай.

28 апреля Украина сыграет против Италии, которая начала турнир с победы 4:1 над Японией.

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sport.ua