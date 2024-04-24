Арсенал — Челси 5:0: обзор матча АПЛ

Фото: Premier League (X)

Арсенал дома обыграл Челси в перенесенном матче 29 тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) по футболу сезона-2023/24.

Победа позволила «канонирам» увеличить отрыв от второго Ливерпуля на 3 очка, правда, у мерсисайдцев одна игра в запасе. Челси с 47 очками в активе остался на 9-й ступеньке.

Украинский полузащитник «синих» Михаил Мудрик начал матч с первых минут и был заменен на 66-й минуте. Для него это была 36 игра в сезоне во всех турнирах. На счету вингера — 6 голов и 2 ассиста.

Со своей стороны украинский представитель Арсенала Александр Зинченко появился на 72-й минуте. Это было его первое появление на поле за последние две игры «канониров».

Чемпионат Англии — АПЛ 29 тур, 23 апреля

Арсенал — Челси 5:0 (1:0)

Голлы: 1:0 — 4 Троссард, 2:0 — 52 Вайт, 3:0 — 57 Гаверц, 4:0 — 65 Гаверц, 5: 0 — 70 Уайт

Накануне подопечные Маурисио Почеттино уступили Манчестер Сити в полуфинале Кубка Англии.

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