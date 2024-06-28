Менеджер Фьюри отреагировал на решение Усика отказаться от титула IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Спенсер Браун, менеджер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO), отреагировал на решение Александра Усика (22-0, 14 KO) отказаться от титула IBF перед реваншем с его клиентом.

«Тайсон не особо переживает по этому поводу. Последние пару недель он наслаждается жизнью. Он проводит прекрасное время с детьми, и просто хочет оставить бокс в прошлом. Беспокоит ли его пояс? Нет.

Он ездил в разные места на каникулы. Он не ездит в роскошные места – на днях он ездил в Честер. Я видел его на выходных в Блэкпуле – он проводил день с детьми. Он не слишком экстравагантный парень. А что касается пояса, то он такой, какой есть. Это боксерский поединок.

Фьюри станет неоспоримым чемпионом. Мы проигрываем 0:1, сейчас перерыв. Будет второй тайм. Вы должны помнить, что команда Усика – величайшая команда в мире. Они любезно согласились на матч-реванш, и это просто другой бой – для Тайсона это другой бой, и он его выиграет.

Пояса – это кожа и металл, не так ли? Просыпаетесь ли вы утром и думаете: «Я хочу увидеть этот бой, но он не за абсолюта…». Меняет ли это ваше мнение о желании посмотреть его? Обидно, но так бывает. Это жизнь. Она такая, какая есть. Пусть кто-нибудь другой сделает шаг вперед и станет чемпионом мира. Тайсона это не волнует», – сказал Браун.

Ранее в IBF объяснили, как произошел переход титула от Усика к Дюбуа.

sport.ua