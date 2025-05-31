Ролан Гаррос. Синнер с “баранкой” разгромил Легечку, Дрэйпер легко победил Фонсеку, Зверев восьмой год подряд сыграет в четвертом круге

В мужской сетке Открытого чемпионата Франции завершились матчи третьего круга



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) – Иржи Легечка (Чехия) 6:0, 6:1, 6:2

Александр Бублик (Казахстан) – Энрике Роша (Португалия, Q) 7:5, 6:1, 6:2

Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Жуан Фонсека (Бразилия) 6:2, 6:4, 6:2

Александр Зверев (Германия, 3) – Флавио Коболли (Италия) 6:2, 7:6(4), 6:1

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Этан Квинн (США, Q) 4:6, 6:1, 6:7(2), 6:1, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания) – Джейкоб Фернли (Великобритания) 6:3, 7:6(1), 6:2

Новак Джокович (Сербия, 6) – Филип Мисолич (Австрия, Q) 6:3, 6:4, 6:2

• Янник Синнер за 1,5 часа разгромил 34-ю ракетку мира Иржи Легечку, одержав четвертую победу в их четвертом поединке. Итальянец продолжает свою победную серию на “мэйджорах”, которая составляет уже 17 матчей и за выход в четвертьфинал Ролан Гаррос сыграет против Андрея Рублева, у которого выиграл 6 из 9 очных поединков.

• Джек Дрэйпер второй раз сыграл против Жуана Фонсеки, и как и на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс в этом году не отдал ему более четырех геймов за сет. Британский теннисист впервые сыграет в четвертом круге Ролан Гаррос и дальше встретится с другим дебютантом этой стадии турнира в Париже Александром Бубликом (счет личных встреч 2-1 в пользу Дрэйпера).

• Прошлогодний финалист Ролан Гаррос Александр Зверев прошел в четвертый круг, обыграв Флавио Коболли. Зверев восьмой год подряд дошел до 1/8 финала в Париже и дальше сыграет против Таллона Грикспора, которому проиграл в этом сезоне в Индиан-Уэллсе, после чего взял реванш в Мюнхене (общий счет их противостояния 7-2 в пользу Зверева). Для Грикспора это будет дебютный четвертый круг на “мэйджоре” в Париже.

• Экс-восьмая ракетка мира Кэмерон Норри выиграл свой десятый матч на кортах Ролан Гаррос и впервые в карьере сыграет в четвертом круге этого турнира. Следующим соперником британца станет Новак Джокович, которому Норри проиграл все пять очных поединков, в том числе в этом году в Женеве.

btu.org.ua