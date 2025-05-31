Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Тренер чемпиона мира в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа Дон Чарльз рассказал, почему его подопечный снялся с боя против Джозефа Паркера.

«Даниэль никому ничего не должен. Это была добровольная защита против Паркера и он снялся с боя из-за болезни. Все просто. Мы ничего не должны Джозефу. Кроме того, Паркер получил бой, за который заработал большие деньги.

Люди говорят, что Даниэль отказался от боя с Паркером, чтобы драться с Усиком. Вы вообще не правы, Даниэль был болен. Отстаньте от Дюбуа, никогда не видел, чтобы кого-то так преследовали. Многие бойцы снимались из-за болезней, но такого я еще не видел. Мы сами выбрали Паркера и я надеюсь, что мы еще встретимся», – сказал Чарльз.

Напомним, что всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера.

sport.ua