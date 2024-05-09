Заклятие каркаса и герой со скамейки. Акценты зрителя на полуфиналах Лиги чемпионов

Театр драмы в Париже и Мадриде

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

В ответных встречах всем, кроме “Боруссии”, непременно нужно было побеждать. Тем не менее, по факту именно она добилась победы раньше. Затем, в Мадриде вплоть до 88-й минуты воображение рисовало нам Железный Капут — немецкий финал на “Уэмбли”. Но второй полуфинал таки-переплюнул первый, с его “штанговой болезнью”.

Лига чемпионов вновь блеснула зрелищностью, разве что подкачал первый тайм в Париже, с его лишь полутора моментами у гостей. Зато в Мадриде мы увидели самую содержательную игру этой стадии — здесь я бы отнес к голевым до полутора десятка эпизодов. В целом полуфиналы были отменными, поддержав запев четвертьфиналов.

Если учесть, что “Боруссия” на 50-й минуте достигла форы в два гола по сумме двух матчей, то, повторяю, фактически она решила задачу еще тогда. Но каскад ударов, обрушенный на ее ворота соперником, никак не позволял перевести дыхание, чтобы в этом убедиться. И черту подвели лишь две перекладины в течение трех минут в концовке. После этого у ПСЖ таки-опустились руки.

88-я минута, когда в верхнюю штангу ворот пробил Витинья, ознаменовала конец парижских надежд. И она же — начало стремительной мадридской Реконкисты: здесь за такие же три минуты было забито два мяча, перевернувших все с ног на голову. Или с головы на ноги? Компенсированное время стартовало победным голом Хоселу.

Следует признать преимущество “Реала” над “Баварией” в один мяч закономерным. Хотя при обилии голевых шансов здесь точнее передал бы картину маслом счет 3:2. Но нужно помнить и Мюнхен, где хозяева поля “наиграли” на ту же победу — примерно, 2:1. И констатировать, что логичным исходом борьбы в двух раундах стала бы ничья и овертайм.

По соотношению моментов, ПСЖ в Париже вполне мог рассчитывать на железобетонные 2:0. Тогда как в Дортмунде были зафиксированы справедливые 1:0 (точнее было бы 2:1, но это не принципиально). То есть, проход “Боруссии” можно назвать логичным с каких угодно позиций, но только не с точки зрения пропорции голевых возможностей.

Вывод: нельзя сказать, что выиграли те, кто больше атаковал — исключительно те, кто лучше использовал свои возможности. Это и есть мастерство в футболе, скажете вы. И я не стану с вами спорить.

Коллега Юстас акцентировал на вопиющей судейской ошибке в Мадриде. Когда в самой концовке лайнсмен “зажег” весьма сомнительный офсайд в опасном эпизоде у ворот “Реала”, а рефери тут же остановил игру. Это не лезет ни в какие ВАРота. И мне нечего возразить Мюллеру, сказавшему: в Мадриде такое случается часто. Осадочек остался, при всем блеске финальных вилочек.

“Боруссия” прошла в финал на бешеном, нечеловеческом фарте. Можно как угодно относиться к ПСЖ, но нельзя не признать очевидного, которым в Париже стало невероятное. Ибо четыре штанги за тайм — уж вы меня извините, но я такого вообще не помню. И буду крайне признателен, если напомните подобный прецедент.

Четыре попадания в каркас одних ворот — за все время существования этого блога (охватывающего наши внутренние и крупнейшие международные соревнования), кажется, такого не приходилось наблюдать даже в течение целого матча. А тут — тайм. Теперь прибавим сюда еще две стойки кряду в Дортмунде, при 0:1. Кому они продали душу?

Поэтому разглагольствовать о том, как великолепно тактически переиграли ПСЖ, на мой взгляд, мягко выражаясь, столь же неуместно, как и о кризисе “Баварии” — после того, что она продемонстрировала в двух поединках с “королями” европейского футбола. Просто так легли карты, тем и замечательна эта Игра.

Скажу так, в целом клубы Бундеслиги впечатлили оба. Мне даже жаль, что финал не будет немецким — читай: искрометным. А ведь у них там еще и “Байер” имеется, на секундочку…

Без вариантов, ярчайшей личностью ответных полуфиналов назову Винисиуса из “Реала”. Почти на таком же уровне засветился и Кейн из “Баварии”. Они же стали главными фигурами всего этапа. При этом англичанин чаще отметился в ключевых эпизодах, но бразилец был успешнее.

Герой героев — мадридец Хоселу с его летальным дублем. Запомнился также мюнхенец Дэвис. Подчеркну, оба вышли на замену. Ярчайший из вратарей, и несмотря ни на что — Нойер (“Бавария”) с пятью крутыми сэйвами. У Лунина насчитал три.

В Париже личностей такого ряда не сыскал. Хуммельс? Возможно, но рядовой обычный зритель не отслеживает работу защитников. Увы.

Финал? Он видится слишком предсказуемым. Именно поэтому, из чувства противоречия, буду болеть за вполне симпатичную мне “Боруссию”. “Реал” уже утомил своим извечным фаворитизмом. Примитивно? Не более, чем элементарное глорихантерство. С детства за “Реал”, говорите? Могу лишь позавидовать: я подобным как раз в детстве и переболел.

Жаль только, фарт Дортмунда уже по всем мыслимым законам жизни и футбола должен был исчерпаться. Но если опять попрет, ей-богу, Терзича нужно будет проверить на полиграфе какой-нибудь современной инквизиции.

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

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