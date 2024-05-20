«Тайсон выиграл половину боя». Экс-чемпион оценил мегафайт Усик – Фьюри

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.
В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.
Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон высказался об этом бое.
«Разве в мире есть человек, которому не нравится Александр Усик? Тайсон Фьюри выиграл половину боя, но украинец глубоко копал и потом вписал свое имя в список величайших боксеров всех времен», – написал Фрэмптон.