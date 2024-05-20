«Тайсон выиграл половину боя». Экс-чемпион оценил мегафайт Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон высказался об этом бое.

«Разве в мире есть человек, которому не нравится Александр Усик? Тайсон Фьюри выиграл половину боя, но украинец глубоко копал и потом вписал свое имя в список величайших боксеров всех времен», – написал Фрэмптон.

sport.ua