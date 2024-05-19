Изола: Хочу поблагодарить публику в Имоле

Прогнозы Pirelli сбылись – несмотря на более мягкие составы, большинство гонщиков проехали гонку в Имоле с одним пит-стопом…

Марио Изола, Pirelli: «Борьба получилась очень плотной, хоть и без особенно захватывающих моментов, но ближе к концу она оживилась, когда Норрис приблизился к Ферстаппену. Обгонять в Имоле всегда было сложно, и этот год не стал исключением.

Стратегия одного пит-стопа, как и ожидалось, оказалась самой быстрой и использовалась большинством гонщиков, проехавших первый отрезок на Medium, а второй на Hard. Оба состава работали хорошо, хотя в группе лидеров гонщики атаковали на протяжении всей гонки, а температура на трассе колебалась от 43 до 50 градусов.

Прогнозируемое окно пит-стопов оказалось точным: те, кто сменил шины слишком рано, оказались в сложном положении ближе к концу гонки. Но деградация оказалась небольшой, без признаков гранулирования шин.

Хочу поблагодарить замечательную публику в Имоле, которая была традиционно страстной и вновь устроила отличное шоу на трибунах, которое, я уверен, понравилось гонщикам и командам».

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