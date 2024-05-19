Конфлікт на два технарі вже у першій чверті. Сіакам та лідер «Нью-Йорка» не поділили метр майданчика

19 травня відбувається сьомий матч серії «Нью-Йорка» та «Індіана» на домашньому майданчику «Нікс».

Уже в першій чверті між лідерами команд виник конфлікт. Під час виконання штрафних кидків Донте Дівінченцо Паскаль Сіакам стояв у «фарбі».

Лідеру домашньою команди не сподобалося розташування опонента. Він підійшов і штовхнув Паскаля – після цього і почався конфлікт зі штовханиною, який довелося рознімати.

У результаті обидва учасники конфлікту отримали по технічному фолу.

Відео/фото: CourtSideHeat / Indiana Pacers

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