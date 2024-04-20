Сакраменто с Лэнем уступил Нью-Орлеану в финале плей-ин НБА

Еще в одном матче Майами победил Чикаго

В ночь на 20 апреля состоялись матчи плей-ин НБА.

Сакраменто украинца Алексея Лэня уступил Нью-Орлеану — 98:105. Украинский баскетболист провел на площадке 4 минуты 20 секунд и не набрал очков. В плей-офф НБА Нью-Орлеан сыграет с Оклахомой.

В другом матче игрового дня Майами победил Чикаго – 112:91. В первом раунде плей-офф Майами будет играть с Бостоном еще одного украинца Святослава Михайлюка.

Майами Хит – Чикаго Буллз – 112:91 (34:17, 13:20, 35:23, 30:31)

Нью-Орлеан Пеликанс – Сакраменто Кингз – 105:98 (22:24, 32:21, 29:29, 22:24)

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