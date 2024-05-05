Ягупова продлила контракт с Валенсией еще на сезон

Украинка вместе с командой в нынешнем году выиграла Кубок Испании и Суперкубок лиги

Украинская баскетболистка Алина Ягупова продлила контракт с Валенсией Баскет на один сезон.

Ягупова перешла в Валенсию в январе, ранее расторгнув досрочно контракт с турецким Чукурова Мерсин. В новой команде украинка выиграла Кубок Испании, а также Суперкубок испанской лиги.

В четырех матчах женской Евролиги украинка набирала в среднем 10,3 очка, 2 подбора, 2,3 передачи и 1,3 перехвата за игру. В чемпионате Испании ее средние показатели составили 13 очков, 4 подбора, 3 передачи, 1,6 перехватов при 13,4 эффективности.

Валенсия вышла в полуфинал плей-офф чемпионата Испании. В первом матче серии команда Ягуповой на выезде разгромила Сарагосу (80:53). Ответная встреча состоится в воскресенье, 5 мая.

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