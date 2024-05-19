Рим. Зверев победил Ярри в финальном поединке и шестой раз стал чемпионом турнира серии «Мастерс»

На турнире ATP Masters 1000 в Италии состоялся финальный поединок

Рим, Италия • 8-19 мая • грунт • €8,862,111

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Александр Зверев (Германия, 3) — Николас Ярри (Чили, 21) 6:4, 7:5

Александр Зверев седьмой раз сыграл против Николаса Ярри и одержал пятую победу (обыграл чилийского теннисиста третий раз подряд). Немец третий раз дошел до финала в Риме и второй раз стал чемпионом этого «Мастерса» (первый титул завоевал в 2017 году). Всего для Зверева это был 11-й финальный матч на турнире АТР 1000, в котором он завоевал свой 6-й титул (4-й на грунте).

Путь к титулу:

R1: Александар Вукич (Австралия) 6:0, 6:4

R2: Лучано Дардери (Италия) 7:6(3), 6:2

R3: Нуно Боржеш (Португалия) 6:2, 7:5

QF: Тэйлор Фритц (США, 11) 6:4, 6:3

SF: Алехандро Табило (Чили, 29) 1:6, 7:6(4), 6:2

FR: Николас Ярри (Чили, 21) 6:4, 7:5

27-летний Александр Зверев провел свой 33-й финал на уровне АТР-тура и завоевал свой 22-й титул (первый с сентября прошлого года). На грунте немецкий теннисист провел 11-й финальный поединок и выиграл 8-й чемпионский трофей.

Победа в Риме позволит Звереву в понедельник обойти в рейтинге АТР Даниила Медведева и стать четвертой ракеткой мира. За свое выступление на этом турнире он заработал 963 225 евро призовых.

Николас Ярри впервые в карьере сыграл в финале «Мастерса». Благодаря этому результату чилиец завтра обновит свой рейтинговый рекорд, поднявшись на 17-е место (+7). В Риме он заработал 512 260 евро призовых.

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