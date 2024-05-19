Ферстаппен: Всю гонку пришлось атаковать на пределе

Макс Ферстаппен выиграл гонку в Имоле, но, по словам трёхкратного чемпиона мира, для этого ему пришлось приложить немало усилий.

Серхио Перес финишировал восьмым и назвал такой результат максимально возможным.

Макс Ферстаппен (1-й): «Всю гонку мне пришлось атаковать на пределе, и я сразу постарался создать какой-то отрыв. Думаю, что на резине состава Medium мы могли уверенно держать высокий темп, но работать с жёсткими шинами было уже сложнее, особенно на последних 10 или 15 кругах.

Сцепления уже не было, и машина сильно скользила. Я видел, что Ландо постепенно приближается, поэтому на последних десяти кругах пришлось атаковать в полную силу, но это было непросто, ведь шины уже потеряли эффективность, а надо было держать высокий темп.

Я не мог позволить себе допускать ошибки – к счастью, их удалось избежать. Конечно, я очень рад, что сегодня выиграл гонку в Имоле. После пятничных тренировок мы многое изменили в машине, хотя, конечно, перед гонкой у нас было не так уж много информации – возможно, именно поэтому, когда мы перешли на жёсткие шины, сложностей прибавилось.

В общем, если вспомнить, с чего мы начинали этот уик-энд, остаётся только радоваться и поулу во вчерашней квалификации, и сегодняшней победе».

Серхио Перес (8-й): «Учитывая стартовую позицию, я добился максимально возможного результата. Мы с командой знали, что выбрали очень рискованную стратегию, которая подразумевала появление на трассе автомобиля безопасности в подходящий момент.

Кроме того, приходилось постоянно смещать баланс машины, чтобы поберечь задние шины. Из-за этого я даже вылетел в шестнадцатом повороте. Я почувствовал, что машина получила некоторые повреждения, что тоже уменьшило шансы в гонке.

Я думаю, что для меня такое выступление – единичный случай. К сожалению, мне не удалось как следует провести квалификацию, что и привело к проблемам в гонке».

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