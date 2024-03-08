Индиан-Уэллс. Монфис разгромно выиграл свой стартовый матч, Фоньини одержал первую победу на турнире ATP в сезоне

Итоги второго игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $11,918,990

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Александар Вукич (Австралия) — Cинтаро Мотидзуки (Япония, Q) 7:6(4), 7:6(6)

Алекс Микелсен (США) — Жауме Мунар (Испания) 6:2, 6:3

Патрик Кипсон (США, WC) — Итан Куинн (США, Q) 6:1, 7:6(1)

Артур Фис (Франция) — Нуну Бор;еш (Португалия) 7:6(5), 6:2

Лоренцо Сонего (Италия) — Миомир Кецманович (Сербия) 7:6(1), 6:4

Гаэль Монфис (Франция) — Макс Пёрселл (Австралия) 6:1, 6:2

Роман Сафиуллин (-) — Дэниел Эванс (Великобритания) 6:1, 5:7, 6:2

Томаш Махач (Чехия) — Стэн Вавринка (Швейцария) 7:6(3), 4:6, 6:2

Фабио Фоньини (Италия, WC) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) 4:6, 6:2, 6:3

Милош Раонич (Канада, PR) — Сумит Нагал (Индия, LL) 6:3, 6:3

Душан Лайович (Сербия) — Эмил Руусувуори (Финляндия) 7:5, 6:2

Люка Пуй (Франция, Q) — Даниэль Альтмайер (Германия) 6:4, 6:3

Якуб Меншик (Чехия, WC) — Хон Сон Чхан (Южная Корея, Q) 6:3, 6:4

Борна Чорич (Хорватия) — Себастьян Офнер (Австрия) 6:2, 3:6, 6:0

Шан Цзюньчэн (Китай, Q) — Джордан Томпсон (Австралия) 6:2, 6:3

Тьяго Зейбот Вилд (Бразилия, Q) — Джей-Джей Вульф (США) 6:2, 6:1

Констан Лестьенн (Франция, Q) — Денис Кудла (США, Q) 3:6, 6:2, 6:4

Алехандро Табило (Чили) — Павел Котов (-) 2:1 прерван из-за дождя

Гаэль Монфис одержал свою первую победу на турнире ATP Masters 1000 с августа прошлого года, когда дошел до третьего круга в Цинциннати и сравнял счет в личном противостоянии с Максом Пёрселлом. Далее французский теннисист сыграет с восьмым сеяным Хубертом Хуркачем, с которым он не встречался на корте с 2019 года (счет очных встреч — 1:1). 37-летний Гаэль Монфис 15-й раз выступает на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

18-летний Якуб Меншик впервые победил в основной сетке турнира «Мастерс». В следующем раунде 81-я ракетка мира сыграет против 16-го номера посева Бена Шелтона. Это будет первая встреча между теннисистами.

19-летний Алекс Микельсен стал самым молодым игроком из США, который выиграл матч в основной сетке «Мастерса», с тех пор, как Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо победили в таком же возрасте в Майами в 2017 году. Во втором круге Алекс сыграет против своего соотечественника Томми Пола, которому недавно уступил в решающем сете на турнире в Делрей-Бич.

Фабио Фоньини выиграл свой первый матч на турнире АТР в этом году и сравнял счет в личном противостоянии с Бернабе Сапата-Миральесом. Во втором круге 36-летний итальянец сыграет против аргентинца Себастиана Баэса, которому проиграл в 2022 году на грунтовом турнире в Бостаде.

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