Денис БЕРИНЧИК: «Какая операция? Может меня с кем-то перепутали?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Украинский боксер Денис Беринчик рассказал о своем возобновлении после травмы. Денис заявил, что хирургическое вмешательство прошло достаточно хорошо.

– Денис, поздравляю. Как прошла операция и как себя чувствуете?

– Какая операция? У меня все было и есть в хорошем состоянии. Может меня с кем-то перепутали?

– По крайней мере, промоутер Александр Красюк об этом сообщил и даже назвал сроки вашего возвращения в ринг.

– Хорошо. Операция прошла хорошо. Дискомфорт почувствовал после боя с Наваррете. Врачи смотрели, делали снимки, но не могли определить, что у меня с плечом. Терапию, конечно, проходил. Сначала в Киеве, затем в Португалии, Лос-Анджелесе. Но продолжал тренироваться. Надо было готовиться к бою с Дэвисом.

В ночь с 18 на 19 мая в Сан-Диего, США состоялся поединок между украинским боксером легкого веса (до 61,2 кг) Денисом Беринчиком и мексиканцем Эмануэлем Наваррете. Денис Беринчик победил решением судей. Двое отдали предпочтение Денису: 116-112 и 115-113, один судья увидел победу Наваррете – 116-112.

sport.ua