Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение легендарного Кличко. Когда бой?

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Известный боксерский журнал The Ring, которым с недавних пор владеет Турки Аль-Шейх, анонсировал возвращение Владимира Кличко.

The Ring сообщает, что Кличко горит идеей возвращения на ринг для побития рекорда Джорджа Формана. Кличко-младший хочет стать самым старым чемпион мира в тяжелом весе. Владимир уже готовится к большому бою, который должен состояться уже в этом году.

Ранее один из самых известных боксерских журналистов Майк Коппинджер рассказал, что возвращение украинского боксера Владимира Кличко является более чем возможным в 2025 году.

sport.ua