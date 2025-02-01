Эстебан Окон прошёл подгонку сиденья на базе Haas

Эстебан Окон продолжает готовиться к сезону – команда Haas сообщила, что её новый гонщик прошёл подгонку сиденья.

«Если процесс подгонки сиденья вызывает улыбку, значит Эстебану уже комфортно в преддверии долгого сезона!» – такой подписью пресс-служба команды сопроводила фотографии французского гонщика в кокпите машины VF-25, работа над которой ещё не завершена.

Похоже, что настроение у него действительно хорошее – таким и должен быть настрой перед началом сезона, тем более что концовку предыдущего чемпионата американская команда действительно провела уверенно и стабильно.

Кто-то из болельщиков прокомментировал: «У меня такое чувство, что это сиденье гонщика, который в 2025 году поднимется на подиум».

Подиумов у Haas пока нет, но если Эстебану удастся в новом сезоне повторить то, что ему удалось в 2024-м в Бразилии за рулём машины Alpine – а там он финишировал вторым – значит, сбудутся ожидания Айо Комацу, руководителя команды, которые он связывает со своим новым гонщиком.

Источник