Монпелье. “Квалифаер” Ковачевич победил 10-ю ракетку мира Рублёва и в своем дебютном финале сыграет против Оже-Альяссима

На турнире АТР 250 в Монпелье (Франция) определились участники финального матча



Монпелье, Франция • 27 января – 2 февраля • хард (зал) • €651,865

Действующий чемпион: Александр Бублик (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Александар Ковачевич (США, Q) – Андрей Рублев (-, 1) 7:5, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) – Йеспер де Йонг (Нидерланды) 6:4, 7:6(4)

• 102-я ракетка мира Александар Ковачевич с пятой попытки одержал дебютную победу над соперником из топ-10 и впервые в карьере сыграет в финале турнира АТР. 26-летний американец стартовал в Монпелье с квалификации и уже одержал шесть побед, проиграв лишь один сет. В основной сетке Ковачевич также победил Давида Гоффена (Бельгия), Маттиа Белуччи (Италия) и прошлогоднего чемпиона Александра Бублика (Казахстан).

• Феликс Оже-Альяссим проведет уже второй финал в этом году – в начале января он стал чемпионом турнира АТР 250 в Аделаде. 24-летний канадец 17-й раз в карьере сыграет в финале соревнований АТР и будет бороться за свой седьмой титул. В Монпелье Оже-Альяссим также обыграл француза Артура Казо и Бу Юньчаокэтэ из Китая, не проиграв ни одного сета.

Феликс Оже-Альяссим и Александар Ковачевич сыграли друг с другом в прошлом году на “Мастерсе” в Цинциннати и американец смог взять лишь четыре гейма. Победитель финального поединка заработает 90 680 евро призовых и 250 рейтинговых очков, а финалист получит 52 890 евро призовых и 165 рейтинговых очков.

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