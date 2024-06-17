Билеты «общего доступа» в Вегасе стоят более $1000 США

Организаторы Гран При Лас-Вегаса объявили стоимость билетов «общего доступа» на этап 2024 года. Обычно такие билеты дают возможность смотреть гонку с любой точки трассы, но без доступа на трибуны. В Лас-Вегасе такие билеты будут давать доступ только в зону первого поворота, а их стоимость составит $1350 США.

Для сравнения, на Гран При Сингапура билеты «общего доступа» на всю трассу стоили $448 США, но они все уже распроданы.

Организаторы обещают, что обладатели билетов получат «уникальный вид на участок прямой, на которой гонщики развивают максимальные скорости и проводят обгоны. Диджеи, живые выступления, весёлые фото, интерактивные мероприятия для болельщиков и многое другое. Владельцы билетов также получат бесплатную еду в пабе, безалкогольные напитки и воду».

Стоимость билетов на Гран При Лас-Вегаса 2023 года доходила до одного миллиона долларов США.

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