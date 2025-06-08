Уордли идет за титулом. Впереди – австралийский проспект

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Уордли

7 июня в Ипсвиче, Великобритания, состоится поединок за титул временного чемпиона WBA в супертяжелой весовой категории между 30-летним британцем Фабио Уордли (18–0–1, 17 КО) и 26-летним австралийцем Джастисом Хуни (12–0, 7 КО). Временный титул почти автоматически выводит победителя на бой за полноценный пояс, которых у Всемирной боксерской ассоциации два: регулярный и суперчемпион.

Рассказываем о поединке и о том, на кого дальше может выйти победитель.

Уордли изначально имел другого соперника, а Хуни не был среди основных вариантов на замену

Фабио Уордли должен был в этот день провести бой против американца Джаррелла Миллера. Чем Миллер заслужил бой за статус даже временного чемпиона мира – хороший вопрос. Если Уордли перед этим нокаутировал Фрейзера Кларка, а еще перед этим Дэвида Аделейе, то Миллер проиграл – досрочно Даниэлю Дюбуа. А потом отбоксировал вничью против Энди Руиса, что, учитывая травму руки мексиканского американца, также не является большим достижением.

Однако поединок все равно так и не сложился. Бойцы встретились один раз, а уже через некоторое время было объявлено о том, что Миллер выбыл из противостояния. Точные причины так и не были названы. Разве что общие в стиле «из-за травмы».

Заменить его должен был хорват Филип Хргович. Не то, чтобы это был основной вариант, но самый желанный. Команды провели переговоры, но то ли хорват не согласился, то ли не сошлись в финансовом плане. Факт один: противостояние не состоялось.

Как следствие, Уордли получил в оппоненты австралийского проспекта Джастиса Хуни. Парню всего 26 лет, и это не самый очевидный вариант для такого поединка. Все из-за того, что сам Джастис не прошел большого испытания супертяжами. Эндрю Табити, Кевин Лерена – это хорошо. Файга Опелу и Джозеф Гудалл – тоже неплохо. Однако это все недостаточно серьезно, чтобы сразу претендовать на статус временного чемпиона мира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Уордли и Хуни

В то же время за пояс регулярного чемпиона будут бороться Кубрат Пулев и Майкл Хантер. Первый – практически пенсионер, который завоевал этот самый титул в бою против Махмуда Чарра. Второй в супертяжелом весе последние годы ничего особенного не демонстрирует. Его главная победа – Мартин Баколе, но добыта она давно. А лучшая форма Хантера осталась в крузервейте.

Именно победитель этой пары будет основной мишенью для Фабио Уордли или Джастиса Хуни. В Ассоциации уже распорядились, что победители этих пар должны встретиться между собой, а не претендовать на Александра Усика. Скорее всего, как раз после того, как они все между собой отбоксируют, победитель будет иметь право претендовать на украинца. Или на того, кто на тот момент будет владеть поясом суперчемпиона WBA.

На фоне боя за регулярное чемпионство, это противостояние становится более логичным. Молодые парни, которые не проигрывали и уже имеют неплохой перечень соперников. Хорошая комбинация стилей здесь также имеется. И вообще противостояние на стадионе футбольной команды «Ипсвич», что из родного города Уордли, добавляет антуража.

Кто фаворит?

Букмекеры считают фаворитом Фабио Уордли. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,36. На победу Джастиса Хуни – с коэффициентом 3,20.

Аргументы для победы австралийца просты: он более разносторонний боксер. Довольно габаритный, хотя и отнюдь не самый большой. Довольно сильный. Но в то же время с любительской школой, которой вообще нет у Уордли.

Джастис хорошо комбинирует удары, неплохо защищается и обладает крепким ударом. Кажется, что этого должно хватить для победы над большим количеством супертяжей. Так почему же Уордли – фаворит?

Getty Images/Global Images Ukraine. Джастис Хуни

Во-первых, арена. Они будут боксировать не просто в Великобритании, а в родном городе Фабио на стадионе футбольной команды, с которой тот взаимодействует на протяжении многих лет. Вся арена будет за британца!

Во-вторых, опыт. Как ни крути, а опыт Уордли в супертяжелом весе – больше. Он и поединков больше имел, и оппозиция у него сильнее и габаритнее. Да и Фабио проходил ее уверенно. С Фрейзером Кларком немного оступился, получив ничью, но потом забрал свое – победил нокаутом в 1-м раунде в реванше.

Ну, и вообще Фабио – большой, сильный супертяж. Больше соперника. Взрослее, но далекий от пенсионного возраста. Прошел сложные британские испытания – дрался против проспектов-земляков и побеждал. Хуни лишь подбирался к таким боям, как вдруг произошла эта встреча.

Пока ситуация выглядит так, что Джастис получил противостояние немного рано, и это будет серьезный скачок вверх. У него были либо оппоненты, которые большие, но недостаточно умелые. Либо умелые, но слишком маленькие. А здесь – два в одном с более коротким сроком на подготовку.

Однако Хуни может победить. Ведь недостаток любительского опыта у Уордли переходит в то, что он отнюдь не всегда разумно строит атаки и поэтому пропускает слишком много. Возможно, это выльется в проблемы. Здесь сложно угадать, но в супертяжелом весе это наиболее вероятно, если сравнивать с другими весовыми категориями.

sport.ua