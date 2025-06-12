Александр УСИК: «Трамп, открой глаза. Зачем ты так говоришь?»

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик обратился к президенту США Дональду Трампу.
«Дональд Трамп, открой глаза и помоги моему народу. Трамп должен нести за свои слова какую-то ответственность, ведь он говорил, что остановит войну за месяц или за день. Зачем тогда вообще было такое говорить?», – сказал Александр Усик.
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Ранее украинский боксер Александр Усик обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом остановить войну в Украине.