Billie Jean King Cup Finals. Опубликована заявка соперниц сборной Украины в четвертьфинале

В сентябре состоится финальная часть женского командного турнира
Четвертьфинальные пары и составы сборных:
ИТАЛИЯ – КИТАЙ (16 сентября)
Италия:
Китай:
ИСПАНИЯ – УКРАИНА (17 сентября)
Испания: Паула Бадоса, Джессика Боусас Манейро, Кристина Букша, Алёна Большова.
Украина:
КАЗАХСТАН – США (18 сентября)
Казахстан:
США:
ЯПОНИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (18 сентября)
Япония: Наоми Осака, Моюка Утидзима, Эна Сибахара, Эри Ходзуми, Сюко Аояма.
Великобритания: Кэти Бултер, Сонэй Картэл, Эмма Радукану, Джоди Баррейдж.
*составы сборных могут измениться до начала соревнований