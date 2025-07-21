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Теннис

Billie Jean King Cup Finals. Опубликована заявка соперниц сборной Украины в четвертьфинале

В сентябре состоится финальная часть женского командного турнира

Четвертьфинальные пары и составы сборных:

ИТАЛИЯ – КИТАЙ (16 сентября)

Италия:
Китай:

ИСПАНИЯ – УКРАИНА (17 сентября)

Испания: Паула Бадоса, Джессика Боусас Манейро, Кристина Букша, Алёна Большова.
Украина:

КАЗАХСТАН – США (18 сентября)

Казахстан:
США:

ЯПОНИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (18 сентября)

Япония: Наоми Осака, Моюка Утидзима, Эна Сибахара, Эри Ходзуми, Сюко Аояма.
Великобритания: Кэти Бултер, Сонэй Картэл, Эмма Радукану, Джоди Баррейдж.

*составы сборных могут измениться до начала соревнований

 

btu.org.ua

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