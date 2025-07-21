Самый результативный игрок в истории Виннипега завершил карьеру

НХЛ. Блейк Уилер

Самый результативный игрок в истории франшизы «Виннипега» 38-летний нападающий Блейк Уилер объявил о завершении карьеры в НХЛ после 16 сезонов.

Разрыв связок лодыжки, перелом малоберцовой кости, пропуск последних трёх месяцев сезона-2023/24, возвращение только на одну игру за «Рейнджерс», заставило Уилера принять решение повесить коньки на гвоздь.

«Я знал примерно год, что моя карьера окончена. Мне нравится быть отцом. Я сосредоточен на своих детях, своей семье», – сказал Блейк Уилер.

Выбранный «Финикс Койотс» в первом раунде (под 5-м номером) драфта НХЛ 2004 года, Уилер набрал 943 очка (321 гол, 622 передачи) в 1172 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Бостон Брюинз», «Атланта Трэшерз», «Виннипег Джетс» и «Рейнджерс». В 66 играх плей-офф он набрал 45 очков (10 голов, 35 передач).

Он провел 13 сезонов в составе «Виннипега»/«Атланты» и был капитаном команды с 2016 по 2022 год. Уилер занимает первое место по количеству игр (897), передач (550) и очков (812) и четвёртое место по количеству голов (262) в истории франшизы.

Среди американских хоккеистов в НХЛ Уилер занимает 26-е место по количеству сыгранных игр, 25-е место по количеству голов, 11-е место по количеству передач и 14-е место по количеству набранных очков за всю историю.

sport.ua