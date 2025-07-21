Шахтёр узнал соперника в случае победы над Бешикташем

21 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка третьего раунда квалификации Лиги Европы сезона 2025/26. Донецкий «Шахтёр» получил информацию о своём потенциальном сопернике, но для этого команде предстоит сначала преодолеть второй раунд отбора. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Главное условие — пройти «Бешикташ»

Для выхода в третий квалификационный раунд Лиги Европы донецкому «Шахтёру» необходимо обыграть турецкий «Бешикташ». Матчи второго раунда пройдут 24 и 31 июля. Только по итогам этой дуэли украинский клуб сможет претендовать на следующий этап.

Кто ждёт в Q3: серьезный оппонент из ЛЧ

В случае победы над турецким грандом, соперником «горняков» станет проигравший пары «Рейнджерс» (Шотландия) — «Панатинаикос» (Греция). Таким образом, кто бы ни выпал из дуэта Лиги чемпионов — задача для «Шахтёра» в третьем раунде Лиги Европы будет крайне непростой.

Первая встреча третьего раунда пройдёт на выезде для украинского клуба, а ответный матч — условно дома. Даты матчей — 7 и 14 августа.

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Также результаты жеребьёвки интересны и для «Динамо» Киев. В случае поражения от мальтийского клуба «Хамрун Спартанс» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, подопечные Александра Шовковского будут переведены в Лигу Европы.

Там их будет ждать проигравший пары «Пафос» (Кипр) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль).

Что на кону: шаг до раунда плей-офф

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы запланированы на 7 и 14 августа. Победители двоек выйдут в четвёртый (финальный) раунд квалификации турнира, а проигравшие продолжат бороться в квалификации Лиги конференций.

Таким образом, для украинских клубов старт нынешнього євросезона может определить как минимальную цель (групповой этап ЛК), так и шансы на возвращение в Лигу Европы — турнир, где «Шахтёр» традиционно чувствует себя уверенно.

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