Определился потенциальный соперник Шахтера в 3-м раунде квалификации ЛЕ

Сегодня, 21 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы-2025/26.
Своего потенциального соперника узнал донецкий "Шахтер", который входил в число сеяных команд. Если "горянки" пройдут "Бешикташ" во втором раунде, их ждет встреча с неудачником пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов:
"Рейнджерс"/"Панатинаикос" (проигравший в паре);
Матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы состоятся 7 и 14 августа.
Если "Шахтер" вылетит от "Бешикташа", то попадет в третий раунд отбора Лиги конференций.