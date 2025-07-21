Определился потенциальный соперник Шахтера в 3-м раунде квалификации ЛЕ

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Сегодня, 21 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы-2025/26.

Своего потенциального соперника узнал донецкий "Шахтер", который входил в число сеяных команд. Если "горянки" пройдут "Бешикташ" во втором раунде, их ждет встреча с неудачником пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов:

"Рейнджерс"/"Панатинаикос" (проигравший в паре);

Матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы состоятся 7 и 14 августа.

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Если "Шахтер" вылетит от "Бешикташа", то попадет в третий раунд отбора Лиги конференций.

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