Connect with us
Футбол

Определился потенциальный соперник Шахтера в 3-м раунде квалификации ЛЕ

Определился потенциальный соперник Шахтера в 3-м раунде квалификации ЛЕ

  • 1

    • Сегодня, 21 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы-2025/26.

    Своего потенциального соперника узнал донецкий "Шахтер", который входил в число сеяных команд. Если "горянки" пройдут "Бешикташ" во втором раунде, их ждет встреча с неудачником пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов:

    "Рейнджерс"/"Панатинаикос" (проигравший в паре);

    Матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы состоятся 7 и 14 августа.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Если "Шахтер" вылетит от "Бешикташа", то попадет в третий раунд отбора Лиги конференций.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis