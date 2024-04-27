«Рейнджерс» победили «Вашингтон» в третьем матче серии Кубка Стэнли

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports «Кэпиталз» проиграли третий матч серии с «Рейнджерс» и находятся в одном поражении от вылета из Кубка Стэнли.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Голы: Карлсон — 1 (Оши, Фехервари), 5:34 — 1:0. Крайдер — 2 (Зибанежад, Рословик), 6:08 — 1:1. Гудроу — 1 (мен., Трочек, Труба), 8:08 — 1:2. Трочек — 2 (бол., Зибанежад, Фокс), 35:22 — 1:3.

Вратари: Линдгрен — Шестеркин.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 29 (8+7+14) — 22 (10+7+5).

Наши: Алексеев (20.56/0/0), Мирошниченко (9.31/2/0), Овечкин (24.06/4/-1) — Панарин (17.14/0/0).

27 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

Счет в серии: 0-3.

После двух поражений подряд в серии с «Рейнджерс» главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери решился на изменения в составе и заявил в четвертую тройку Ивана Мирошниченко. При этом коуч призвал не завышать ожидания от первой игры россиянина в плей-офф.

«Он не обязан спасать мир, ему не обязательно выходить и быть лучшим хоккеистом на льду или делать что-то впечатляющее», — сказал Карбери перед третьим матчем серии.

Матч для «Кэпиталз» начался как нельзя лучше. Уже на шестой минуте Джон Карлсон открыл счет обычным набросом с синей линии. Плохо, мягко говоря, в этом моменте сыграл Игорь Шестеркин. Однако по ходу матча он больше не дал ни единого повода усомниться в себе и оправдался за неудачу.

Ответ «Рейнджерс» не заставил себя долго ждать. Всего через 30 секунд после гола Карлсона счет на табло вновь стал равным: Крис Крайдер здорово сыграл на пятаке после наброса Мики Зибанежада. Это произошло настолько быстро, что у «Вашингтона» даже не успело поменяться звено, забросившее первую шайбу.

Еще через две минуты «Рейнджерс» вышли вперед — причем второй гол они забили в меньшинстве. Гудро и Трочек оказались вдвоем против Александра Овечкина, а форвард «Вашингтона» сыграл не лучшим образом в обороне, позволив противнику расстреливать своего вратаря.

В концовке первого периода вновь заставил говорить о себе 21-летний Мэтт Ремпе. Форвард мощно врезался в Тревора Ван Римсдайка. После этого защитник «Вашингтона» на льду не появлялся. Серьезная потеря для «Кэпиталз», у которых и так недоступны четыре игрока обороны.

Уже во втором периоде Том Уилсон пытался вернуть должок Ремпе, но форвард «Рейнджерс» от поединка отказался. Интересно, увидел ли Уилсон в оппоненте молодую версию самого себя?

Во втором периоде «Вашингтон» активно шел в атаку, пытаясь сравнять счет. Но лимит критических ошибок Игорь Шестеркин исчерпал еще на первых минутах встречи.

«Рейнджерс» спокойно ждали своего шанса, и они его получили. Александр Алексеев схватил необязательное удаление за подножку, которое гости реализовали всего за 30 секунд: Трочек с передач Зибанежада и Фокса удвоил преимущество своей команды.

В концовке периода у «Рейнджерс» было еще несколько моментов, но здорово сыграл уже Чарли Линдгрен. В третьем игровом отрезке голкипер «Кэпиталз» уже не мог сильно повлиять на исход матча: соперник почти не угрожал чужим воротам.

Создать что-то очень опасное у ворот Шестеркина в конце матча хоккеистам «Вашингтона» не удавалось, поэтому Игорь решил действовать сам и бросил в пустые ворота «Кэпиталз». Но шайбу поймал Овечкин. В трех матчах плей-офф на его счету 0 очков при среднем времени около 20 минут. Александру нужно срочно преобразиться, иначе следующий матч может стать последним в этом плей-офф для него и «Вашингтона».

Источник