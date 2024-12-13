Эдди Джордан рассказал, что у него диагностировали рак

Бывший руководитель команды Формулы 1 Эдди Джордан сообщил, что в начале года у него диагностировали рак. В подкасте Formula For Success 76-летний Джордан рассказал о своём состоянии.

Эдди Джордан: «В марте и апреле у меня диагностировали рак мочевого пузыря и простаты, а затем он распространился на позвоночник и таз, так что болезнь была довольно агрессивной».

Джордан описал своё состояние как похожее на то, которое было у олимпийского чемпиона по велоспорту Криса Хоя, в октябре сообщившем, что у него рак в терминальной стадии.

«Мы все слышали о нашем замечательном друге сэре Крисе Хое, который является абсолютной мегазвездой, – продолжает Джордан. – Он выходит и говорит о таких болезнях, как та, что у меня, но он гораздо моложе».

Эдди Джордан призвал слушателей подкаста пройти тестирование на рак: «Не ждите и пройдите тестирование. В жизни у вас есть шансы. Существует множество медицинских советов и вещей, которые вы можете сделать, чтобы продлить свое время. Идите и сделайте это. Не глупите и не будьте застенчивыми, позаботьтесь о своём здоровье».

Джордан признал, что пережил трудные времена с тех пор, как ему поставили диагноз: «Мне пришлось пережить тёмные дни, но, к счастью, я из этого выбрался».

Дэвид Култхард, соведущий подкаста, добавил: «Приятно видеть, что ты выглядишь бодро, несмотря на химиотерапию. Я уверен, что это не минутное дело и не приятный опыт, но здорово, что ты делишься своим опытом с нашими слушателями».

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