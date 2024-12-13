Организаторы Australian Open объявили имена обладателей девяти wild card в основную сетку: среди них бывший чемпион турнира



Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии опубликована имена девяти теннисистов, получивших специальные приглашения в основную сетку турнира в мужском и женском одиночном разрядах

Стэн Вавринка (Швейцария)

Тристан Скулкейт (Австралия)

Джеймс Маккаби (Австралия)

Ли Ту (Австралия)

Дарья Сэвилл (Австралия)

Айла Томлянович (Австралия)

Талия Гибсон (Австралия)

Майя Джойнт (Австралия)

Эмерсон Джонс (Австралия)

Напомним, что швейцарский теннисист Стэн Вавринка стал победителем Открытого чемпионата Австралии в 2014 году, обыграв в финале испанца Рафаэля Надаля. В Мельбурне Вавринка завоевал свой первый из трех турниров Grand Slam, которые он выиграл за карьеру (на счету швейцарца еще Ролан Гаррос-2015 и US Open-2016).

“Я невероятно благодарен за то, что получил wildcard на Открытый чемпионат Австралии 2025 года”, – сказал 39-летний Вавринка. “Мельбурн занимает особое место в моем сердце – именно здесь я выиграл свой первый турнир Grand Slam, и это является одной из величайших вершин в моей карьере. Город, люди, страстные болельщики и атмосфера делают Открытый чемпионат Австралии таким особенным для меня, и я с нетерпением жду возвращения на корт в Мельбурне”, – добавил он.

Ранее стало известно, что “wild card” в основную сетку выиграли китаянка Чжан Шуай и Касидит Самрей из Таиланда. Также было объявлено, что по программе обмена два приглашения получили теннисисты из Франции: Люка Пуй и Хлоя Пакэ.

В 2025 году матчи Открытого чемпионата Австралии пройдут с 12 по 26 января.



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