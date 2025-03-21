Майами. Марта Костюк против Кимберли Биррелл во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет свой стартовый матч на турнире WTA 1000 в США. Встреча с австралийкой Кимберли Биррелл пройдет на Корте №2 четвертым запуском (начало ориентировочно в 21:30 по киевскому времени.



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 21/03/2025): 222/135

Призовые за карьеру: $5,474,826



Дата рождения: 29/04/1998 (26 лет)

Место рождения: Дессельдорф, Германия

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 68 (17/03/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 11/03/2025): 237/189

Призовые за карьеру: $1,584,669

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: BYE

Кимберли Биррелл

QR1: Александра Саснович (-) 6:4, 6:3

QR2: Гарриет Дарт (Великобритания) 6:4, 6:3

R1: Анастасия Потапова (-) 3:6, 6:3, 7:6(5)

История на турнире

Марта Костюк – 2/3 | Костюк ранее три раза выступала на Miami Open. В 2022 и 2023 года она выходила во второй круг.

Кимберли Биррелл – 0/1 | Биррелл во второй раз играет в Майами. Два года назад она уступила в стартовом раунде квалификации.

Выступления на харде (на 21/03/2025):

Марта Костюк – 135/83 (8/7 в этом году)

Кимберли Биррелл – 184/137 (20/5 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явной фавориткой матча Марту Костюк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,35. На победу Кимберли Бирелл предлагается коэффициент – 3,33 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Майами)

Марта Костюк – 8/7

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 6/3 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3

WTA 500 – 0/3 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1

Кимберли Биррелл – 17/5

Grand Slam – 3/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 3/1 | Индиан-Уэллс – R2

WTA 500 – 3/1 | Брисбен – 1/4

WTA 250 – 3/2 | Сингапур – 1/4, Остин – R2

ITF WTT – 5/0 | Брисбен – ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – П, В, В, П, П

Кимберли Биррелл – В, В, В, П, В

Национальный фактор:

Марта Костюк – 14/2 | Костюк выиграла в четырёх из последних пяти сыгранных матчей против австралийских теннисисток. В этом году она проиграла Дарье Сэвилл на турнире в Мериде.

Кимберли Биррелл – 3/7 | Биррелл уступила в предыдущих пяти встречах с представительницами Украины, в том числе в этом сезоне потерпев поражение от Ангелины Калининой в Брисбене.

• Марта Костюк проведет свой 208-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 110 побед (53%).

• Кимберли Биррелл проведет 64-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 30 побед (48%).

• Марта Костюк проведет свой 60-й матч в основной сетке на турнире WTA 1000. На ее счету 27 побед (46%).

• Кимберли Биррелл проведет 7-й матч в основной сетке на турнире WTA 1000. На ее счету – 2 победы (33%).

Победительница этого матча получит 60 400 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 35 260 долларов США призовых и 35 рейтинговых очков.

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