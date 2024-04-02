Какая ЮКСА, вы что? Эксперт УПЛ ТВ решительно отверг возможность возглавить клуб Второй лиги

Украинский тренер Юрий Вирт, который сейчас является экспертом на УПЛ ТВ, даже не рассматривал возможность возглавить ФК ЮКСА.

Об этом бывший наставник Вереса рассказал в комментарии для «Украинского футбола».

«Какая ЮКСА, вы что? Это даже не обсуждается. У меня контракт с УПЛ ТВ , я не имею права его разрывать. Не знаю, кто такое пишет», — сказал Вирт.

Представитель ФК ЮКСА также отказался комментировать информацию о возможной отставке Николая Цымбала и сотрудничестве с любой каким другим тренером.

Напомним, в июне прошлого года Юрий Вирт покинул Верес. Была информация, что специалист заинтересован в том, чтобы возглавить Ворсклу, но в итоге полтавский клуб решил назначить Сергея Долганского.

champion.com.ua