ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он быстро пострадает, это очень легкий бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри, двоюродный брат Тайсона, сделал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Сможет ли Дюбуа что-то изменить? Нет. Усик уже его изучил, все повторится снова.

Может ли что-то измениться, если Дюбуа начнет так активно, как в бою с Джошуа? Это может сыграть с Даниелем злую шутку. Если он попрется на Усика, то быстро пострадает. Это очень легкий бой для Усика», – сказал Хьюи Фьюри.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua