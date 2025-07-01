Уимблдон. Третья ракетка мира Пегула проиграла на старте турнира сопернице из второй сотни рейтинга

Джессика Пегула выбыла из борьбы на тунире в Великобритании
Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000
Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Первый круг
Элизабетта Коччаретто (Италия) – Джессика Пегула (США, 3) 6:2, 6:3
Итальянска теннисистка, занимающая 116-е место в мировом рейтинге, одержала свою дебютную победу над соперницей из топ-5. Также Коччаретто во второй раз в карьере обыграла представительницу топ-10: в 2023 году она была сильнее Петры Квитовой на Ролан Гаррос.
Итальянка прервала беспроигрышную серию Пегулы, которая на прошлой неделе победила на турнире WTA 500 в Бад-Гомбурге.
Джессика Пегула потерпела второе поражение подряд от теннисистки, которая не находится в топ-100. На Ролан Гаррос американка проиграла Лоис Буассон (№361) в четвертом круге.
Следующая соперница Элизабетты Коччаретто определится в матче Кэти Волынец (США) – Татьяна Мария (Германия).
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua