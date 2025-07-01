Уимблдон. Третья ракетка мира Пегула проиграла на старте турнира сопернице из второй сотни рейтинга

Джессика Пегула выбыла из борьбы на тунире в Великобритании



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Элизабетта Коччаретто (Италия) – Джессика Пегула (США, 3) 6:2, 6:3

Итальянска теннисистка, занимающая 116-е место в мировом рейтинге, одержала свою дебютную победу над соперницей из топ-5. Также Коччаретто во второй раз в карьере обыграла представительницу топ-10: в 2023 году она была сильнее Петры Квитовой на Ролан Гаррос.

Итальянка прервала беспроигрышную серию Пегулы, которая на прошлой неделе победила на турнире WTA 500 в Бад-Гомбурге.

Джессика Пегула потерпела второе поражение подряд от теннисистки, которая не находится в топ-100. На Ролан Гаррос американка проиграла Лоис Буассон (№361) в четвертом круге.

Следующая соперница Элизабетты Коччаретто определится в матче Кэти Волынец (США) – Татьяна Мария (Германия).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua