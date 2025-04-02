5 шайб и овертайм. Состоялся первый матч финала плей-офф

ФХУ

Состоялся первый матч финальной серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею между Киев Кэпиталз и Кременчугом.

В полуфинале Столичные прошли Шторм, а Кременчуг выбил Сокол.

Первая встреча финала до четырех побед завершилась в пользу хоккеистов Киев Кэпиталз, которые выиграли 3:2 в овертайме. Решающую шайбу забросил Карпенко.

Основное время завершилось с результатом 2:2, а Кременчуг дважды по ходу матча был вынужден отыгрываться и сумел перевести игру в овертайм, но там уступил (вторая победа Кэпиталз и второе поражение Кременчуга в овертаймах этого плей-офф).

Второй матч пройдет 28 марта.

Чемпионат Украины по хоккею. Финал плей-офф

Киев Кэпиталз – Кременчуг 3:2 (в овертайме) (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 02:13 Лесников – 1:0, 31:51 Середницкий (Кривошапкин – больш) – 1:1, 49:39 Бердникс (Луговой, Карпенко – больш) – 2:1, 51:56 Геворкян (Игнатенко, Кривошапкин) – 2:2, в овертайме 05:59 Карпенко (Луговой, Олейник) – 3:2

Вратари: Хаас – Захарченко

Киев Кэпиталз ведет в серии 1:0

sport.ua